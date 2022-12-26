В Ленобласти рабочая неделя начнется с заморозков до -15 °C и гололеда

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 26 декабря в Ленинградской области будет облачно и морозно. Обойдется без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составляла от -5 до -10 °C, местами до -15 °C. Ветер – юго-западных, южных направлений. Днем температура воздуха будет от -4… -9 °C. Умеренный ветер подует с юга, юго-востока.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится. На дорогах ожидается гололедица.