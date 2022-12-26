В Ленобласти выявили 36 новых заражений COVID-19 на 26 декабря

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 36 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 26 декабря.
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14.04.2022 2679
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Волховский район: Волхов (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+1), Кудрово (+4), Янино-1 (+1), Проба (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+1), пгт. им. Морозова (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Рахья (+1), Заневка (+1).
- Выборгский район: Первомайское (+1), Светогорск (+3).
- Гатчинский район: Гатчина (+1).
- Кировский район: Кировск (+2).
- Ломоносовский район: Аннино (+1), Лебяжье (+1).
- Лужский район: Луга (+3).
- Подпорожский район: Подпорожье (+1), Вознесенье (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+2).
- Тихвинский район: Тихвин (+5).