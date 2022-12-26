В Ленобласти выявили 36 новых заражений COVID-19 на 26 декабря

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 36 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 26 декабря.

Вам будет интересно Четыре вида рака, которые часто передаются по наследству Как объясняют специалисты НМИЦ онкологии им. Петрова, термин «наследственный рак» обозначает злокачественную опухоль, которая возникает из-за мутаций, заложенных в генах... 14.04.2022 2679

Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.