В Ленобласти выявили 36 новых заражений COVID-19 на 26 декабря

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 36 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 26 декабря.

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Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

  • Волховский район: Волхов (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+1), Кудрово (+4), Янино-1 (+1), Проба (+1), Разметелево (+1), Сертолово (+1), пгт. им. Морозова (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Рахья (+1), Заневка (+1).
  • Выборгский район: Первомайское (+1), Светогорск (+3).
  • Гатчинский район: Гатчина (+1).
  • Кировский район: Кировск (+2).
  • Ломоносовский район: Аннино (+1), Лебяжье (+1).
  • Лужский район: Луга (+3).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+1), Вознесенье (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+2).
  • Тихвинский район: Тихвин (+5).
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