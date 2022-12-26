Как сообщает РБК, Евросоюз в период с августа по октябрь 2022 года резко увеличил поставки вина в Россию – сразу на 43%.

В публикации отмечается, что за три месяца в Россию ввезли один миллион гектолитра вина, что составляет 42,7% от объема, который страны ЕС поставили на российский рынок за предыдущие 12 месяцев.

Крупнейшими по поставкам странами оказались Франция, Германия, Италия и Латвия, которые продемонстрировали двузначный прирост от 89,5% до 37,4%. В пятерке лидеров по приросту поставок попали страны, которые традиционно поставляли в Россию небольшие объемы вина: Австрия (рост в шесть раз); Болгария (в пять раз), Хорватия (почти в три раза), Эстония (на 133 процента), Финляндия (на 132 процента).

Эксперты считают эту ситуацию экстремальным компенсаторным ростом, так как с марта по апрель 2022 года падение импорта алкоголя в Россию составило 30%.