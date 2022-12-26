Как сообщает RT со ссылкой на офицера народной милиции ЛНР, на стороне Киева в Донбассе воюют наемники более чем из 30 стран.
По данным разведки ЛНР, больше всего зафиксировано переговоров на английском языке с различными диалектами. Присутствует также немецкая, французская, итальянская и польская речь.
RT сообщает, что в рядах ВСУ есть наемники из стран СНГ. В частности, в районе Артемовска были ликвидированы несколько граждан Грузии.
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20.12.2022 242