Неизвестный «заминировал» 10 объектов в Петербурге и Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 25 декабря неизвестный разослал сообщения о «минировании» нескольких объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В частности, сообщения разослали на официальные сайты Мариинского театра и ТРК «Галерея». Прибывшие полицейские осмотрели помещения и прилегающую территорию, но взрывных устройств не обнаружили.

Эвакуация по решению администрации не проводилась. Решается вопрос об уголовном деле.

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26.12.2022 48
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