Подробности: нетрезвый водитель разъезжал по Петербургу с трупом на крыше – фото

Как сообщал ivbg.ru, разбитый каршеринговый Kia Rio с трупом на крыше обнаружили возле дома № 19 на Морской набережной в Санкт-Петербурге. Погибшим оказался 39-летний мужчина. На теле зафиксировали признаки ДТП. Стали известны подробности происшествия.

Фото: vk.com/dorinspb

За рулем каршеринга в момент происшествия находился 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. ДТП произошло на пересечении Морской набережной и улицы Мичманской.

Нетрезвый водитель сбил мужчину, проехал некоторое время с его телом на крыше, после чего бросил машину и сбежал. Его задержали, заведено уголовное дело.