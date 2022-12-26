Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале 26 декабря.
Так, в период с 19 по 25 декабря 2022 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 17 раз, в том числе:
— к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 6 раз.
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26.12.2022 14