Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале 26 декабря.

Так, в период с 19 по 25 декабря 2022 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 17 раз, в том числе:

— к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 6 раз.