Мужчина воткнул нож в глаз сожителю матери в Петербурге

По информации ivbg.ru, 25 декабря в экстренные службы сообщили, что на улице Седова, 103, в Санкт-Петербурге 35-летний мужчина воткнул нож в глаз сожителю своей матери и убежал.

Прибывшие на место полицейские обнаружили 64-летнего мужчину с открытой черепно-мозговой травмой и проникающим ранением глазного яблока. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемый задержан по горячим следам. У него изъяли три ножа и клинок. По факту попытки убийства заведено уголовное дело.