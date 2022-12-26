«Штормить» будет практически весь день.

Последний вторник уходящего года выдастся непростым для тех, кто плохо себя чувствует во время магнитных бурь — сообщает doctorpiter.ru.

Уже с раннего утра магнитосфера будет возбужденной, а ближе к полудню нас ждет настоящая магнитная буря.

По прогнозам, буря будет не очень сильной — на уровне G1.

Возмущения на Солнце продлятся примерно до вечера, затем активность немного стихнет. Впрочем, в ночь на 28 декабря магнитосфера снова будет возбужденной.

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