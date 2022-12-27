Фото: смесь из Китая и наркотики в гараже стоили жителю Выборга 10 лет свободы

По информации ivbg.ru, Выборгский городской суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в контрабанде наркотиков.

Фото: Пресс-служба СЗТУ

В посылке из Китая на его имя таможенники нашли больше 500 граммов вещества для изготовления курительной смеси. А в ходе обыска в его гараже обнаружено четыре килограмма готового синтетического наркотика.