Фото: смесь из Китая и наркотики в гараже стоили жителю Выборга 10 лет свободы

По информации ivbg.ru, Выборгский городской суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в контрабанде наркотиков.
Фото: Пресс-служба СЗТУ
В посылке из Китая на его имя таможенники нашли больше 500 граммов вещества для изготовления курительной смеси. А в ходе обыска в его гараже обнаружено четыре килограмма готового синтетического наркотика.
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26.12.2022 113