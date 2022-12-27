Мужчину из Ингушетии будут судить за поджог иномарок в Новоселье на 16 млн рублей

По информации ivbg.ru, завершено расследование уголовного дела в отношении пиромана, который в марте 2022 года уничтожил пять иномарок в Ломоносовском районе. От автомобилей остались только обугленные каркасы.

Пожар произошел 10 марта на платной стоянке между Красносельским шоссе и улицей Невской в Новоселье. Пламенем были повреждены машины Range Rover, Kia, Toyota, Renault Duster, Ford Kuga и два отечественных автомобиля.

Через два дня в Санкт-Петербурге задержали 38-летнего безработного из Дагестана и его 30-летнего знакомого из Ингушетии. Их зафиксировала камера видеонаблюдения на месте происшествия.

Причиненный собственникам автомобилей ущерб превысил 16 миллионов рублей.