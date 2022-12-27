Мужчину из Ингушетии будут судить за поджог иномарок в Новоселье на 16 млн рублей

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, завершено расследование уголовного дела в отношении пиромана, который в марте 2022 года уничтожил пять иномарок в Ломоносовском районе. От автомобилей остались только обугленные каркасы.

Пожар произошел 10 марта на платной стоянке между Красносельским шоссе и улицей Невской в Новоселье. Пламенем были повреждены машины Range Rover, Kia, Toyota, Renault Duster, Ford Kuga и два отечественных автомобиля.

Через два дня в Санкт-Петербурге задержали 38-летнего безработного из Дагестана и его 30-летнего знакомого из Ингушетии. Их зафиксировала камера видеонаблюдения на месте происшествия.

Причиненный собственникам автомобилей ущерб превысил 16 миллионов рублей.

Вам будет интересно
Мужчину из Ингушетии будут судить за поджог иномарок в Новоселье на 16 млн рублей Новоселье, Ломоносовский район, Ленинградская область
Видео: гонщик-петербуржец пожертвовал машиной и своей ногой, чтобы не сбить пешехода на зебре
В Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте ночному гонщику удалось избежать столкновения на большой скорости с пешеходом на зебре, разминувшись с ним...
24.05.2022 1672
Автор