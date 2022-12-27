В новогоднюю ночь в Петербурге будут работать 11 автобусных маршрутов

В ночь с 31 декабря на 1 января в Петербурге автобусы будут работать по 11 маршрутам.

Как сообщает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс», с 1:00 до 5:00 будут курсировать автобусы №№ 2, 3, 13, 77, 100, 115А, 145А, 186, 190, 196 и 397. Движение будет осуществляться с интервалом в 30 минут.

В ночь с 6 на 7 января по аналогичному графику будут работать автобусы №№ 8, 12, 77, 93 и 133.

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Оплатить проезд можно покупкой разового билета, электронными проездными и банковскими картами.

Напомним, в новогоднюю ночь наземный общественный транспорт и метрополитен Петербурга будут работать без перерыва.