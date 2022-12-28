Фото: леса обрушились на стройплощадке в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 27 декабря около 19:30 на строительной площадке жилого комплекса на улице Кустодиева в Санкт-Петербурге обрушились строительные леса.

По предварительной информации, арматура не выдержала заливки ста кубических метров бетона при строительстве моста между двумя зданиями. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: леса обрушились на стройплощадке в Петербурге Санкт-Петербург
Фото: леса обрушились на стройплощадке в Петербурге Санкт-Петербург
Фото: леса обрушились на стройплощадке в Петербурге Санкт-Петербург
Фото: леса обрушились на стройплощадке в Петербурге Санкт-Петербург
Фото: леса обрушились на стройплощадке в Петербурге Санкт-Петербург
Фото: леса обрушились на стройплощадке в Петербурге Санкт-Петербург
Фото: леса обрушились на стройплощадке в Петербурге Санкт-Петербург

Фото: vk.com/london_park 

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Фото: леса обрушились на стройплощадке в Петербурге Санкт-Петербург
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