Фото: леса обрушились на стройплощадке в Петербурге

По информации ivbg.ru, 27 декабря около 19:30 на строительной площадке жилого комплекса на улице Кустодиева в Санкт-Петербурге обрушились строительные леса.

По предварительной информации, арматура не выдержала заливки ста кубических метров бетона при строительстве моста между двумя зданиями. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: vk.com/london_park