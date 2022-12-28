Правительство назвало регионы России, где создадут военные учебные центры при вузах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании военных учебных центров при государственных университетах в 16 областях и республиках России.

В документе перечислены вузы в Астраханской, Кировской, Амурской, Ижевской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской, а также в республиках Мордовии, Чечне и Марий Эл.

Это Астраханский госуниверситет имени Татищева, Вятский ГАТУ, Дальневосточный ГАУ, Ижевский ГТУ имени Калашникова, Липецкий ГТУ, Мордовский госуниверситет имени Огарева, Новгородский ГУ имени Ярослава Мудрого, Орловский госуниверситет имени Тургенева, Волгатех (ПГТУ), ПсковГУ, СахГУ, СмолГУ, ТюмГУ, Череповецкий госуниверситет, Чеченский госуниверситет имени Кадырова и Ярославский ГТУ.