Водителей будут штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщают «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева, в 2023 году в России планируют запустить проверку полисов ОСАГО по камерам видеонаблюдения.  

«Мы уже неоднократно предлагали запустить проверку полисов ОСАГО через камеры, однако пока проводили только эксперименты и пилотные проекты. Сейчас основная задача – совместить две информационные системы: базу данных РСА и ГИБДД», – сообщил Евгений Уфимцев

В Союзе страховщиков ожидают, что в 2022 году подорожают полиса КАСКО и ОСАГО для аварийных и молодых водителей. По словам Уфимцева, если не будет нового скачка цен на запчасти, то стоимость ОСАГО для 85% водителей не изменится.

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28.12.2022 63
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