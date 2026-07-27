Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает правила пребывания и трудовой деятельности иностранных граждан в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, трудовые мигранты должны будут самостоятельно обеспечивать себя и проживающих с ними членов семьи на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Если это требование не будет выполнено, иностранцу не продлят патент или разрешение на работу. После этого он и его несовершеннолетние дети будут обязаны покинуть Россию в течение 15 дней.

Если мигрант работает сразу в нескольких регионах, при расчете минимального уровня дохода будет учитываться наибольшая величина прожиточного минимума среди этих субъектов.

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Закон также устанавливает новые требования для детей иностранных работников. После достижения 18-летнего возраста они должны будут оформить собственный патент на работу либо покинуть территорию России в течение 30 дней. Срок временного пребывания несовершеннолетних детей не может превышать срок действия патента родителя.

Кроме того, документ вводит обязанность для мигрантов уплачивать авансовые платежи по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) не только за себя, но и за несовершеннолетних детей.

Большинство положений закона вступит в силу с 1 января 2027 года.