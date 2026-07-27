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В поселке Лесное утонул 27-летний мужчина

В экстренные службы поступил сигнал о том, что в ручье Стеклянный рядом с поселком Лесное во Всеволожском районе Ленобласти утонул 27-летний мужчина.

В поселке Лесное утонул 27-летний мужчина - Обстоятельства гибели устанавливаются.
Фото: Freepik.

Спасатели поискового отряда из Шлиссельбурга обнаружили тело и передали его сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели устанавливаются. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В МЧС напоминают, что купание в необорудованных местах опасно. Не следует нырять и купаться в состоянии алкогольного опьянения. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру «112».

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24.07.2026
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утонул человек Ленобласть Всеволожский район мчс
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Путин подписал закон об ужесточении правил пребывания трудовых мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает правила пребывания и трудовой деятельности иностранных граждан в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон об ужесточении правил пребывания трудовых мигрантов - В частности, закон обязывает детей мигрантов, когда им исполнится 18 лет, оформить собственный патен
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Согласно новым нормам, трудовые мигранты должны будут самостоятельно обеспечивать себя и проживающих с ними членов семьи на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Если это требование не будет выполнено, иностранцу не продлят патент или разрешение на работу. После этого он и его несовершеннолетние дети будут обязаны покинуть Россию в течение 15 дней.

Если мигрант работает сразу в нескольких регионах, при расчете минимального уровня дохода будет учитываться наибольшая величина прожиточного минимума среди этих субъектов.

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Закон также устанавливает новые требования для детей иностранных работников. После достижения 18-летнего возраста они должны будут оформить собственный патент на работу либо покинуть территорию России в течение 30 дней. Срок временного пребывания несовершеннолетних детей не может превышать срок действия патента родителя.

Кроме того, документ вводит обязанность для мигрантов уплачивать авансовые платежи по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) не только за себя, но и за несовершеннолетних детей.

Большинство положений закона вступит в силу с 1 января 2027 года.

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