Рабочий погиб на стройке во Всеволожском районе

По информации ivbg.ru, 28 декабря рабочий погиб в результате несчастного случая на стройплощадке возле дома № 9 на Западном проезде в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе.

Упал с высоты 25-летний гражданин Узбекистана. После падения коллеги перенесли пострадавшего в бытовку. От полученных травм молодой человек скончался.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.