Рабочий погиб на стройке во Всеволожском районе

По информации ivbg.ru, 28 декабря рабочий погиб в результате несчастного случая на стройплощадке возле дома № 9 на Западном проезде в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе.
Упал с высоты 25-летний гражданин Узбекистана. После падения коллеги перенесли пострадавшего в бытовку. От полученных травм молодой человек скончался.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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22.12.2022 885