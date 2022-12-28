Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 28 декабря

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.
На Купянском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении поражены четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны. Уничтожено более 170-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера и четыре пикапа.
На Донецком направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.
На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, а также иностранных наёмников. Уничтожено более 70 украинских военнослужащих и наемников, пять боевых бронированных машин и два пикапа. Кроме того, уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Владимировка ДНР.
Поражены пять пунктов управления ВСУ, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97 районах. Уничтожен склад с вооружением и военной техникой.
Уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица FH-70 производства ФРГ, из которых велись обстрелы жилых кварталов города Донецк. Уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», три украинские гаубицы «Мста-Б», украинские гаубицы Д-20 и Д-30.