Петербуржец забил знакомого до смерти включенным обогревателем

По информации ivbg.ru, к четырем годам строгого режима приговорили мужчину за смертельное избиение обогревателем, которое произошло в марте 2022 года в Санкт-Петербурге.

Следствие установило, что у нетрезвого мужчины произошел конфликт со знакомым. Завязалась драка, во время которой злоумышленник нанес оппоненту как минимум 13 ударов руками, ногами и включенным обогревателем.

Было заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Суд Петродворцового района признал мужчину виновным.