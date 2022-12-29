В Тихвине родители сообщили врачам о падении грудного ребенка спустя три дня. Теперь девочка в реанимации

По информации ivbg.ru, бригада скорой помощи забрала грудную девочку из дома в 5-м микрорайоне Тихвина. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и кровоизлияние головного мозга, множественные гематомы.
Девочка помещена в реанимацию в тяжелом состоянии. По словам родителей, ребенок упал в квартире три дня назад.
Известно, что девочка родилась с ДЦП. Отец работает стропальщиком, а мать находится в отпуске по уходу за ребенком. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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23.12.2022 914