Лоси в Ленинградской области продолжают сбрасывать рога

Животные мучаются, пытаясь избавиться от «украшения».

Лоси, живущие в окрестностях Петербурга и в Ленинградской области, продолжают избавляться от рогов — сообщает Фонтанка.ру.

Гон у лосей закончился в конце октября, и рога теперь самцам не нужны. Они сбрасывают их один за другим. Бывает так, что по нескольку дней приходится ходить с одним рогом. Это явно доставляет животному дискомфорт.

Так что от второго рога лось пытается избавиться особо активно, трется им о стволы деревьев или кусты.

Ранее стало известно, что оттепель разбудила енотовидных собак в Ленобласти.