Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Купянском направлении уничтожено более 20 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять пикапов.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции. Потери составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

На Южно-Донецком направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа. Также уничтожены две диверсионные группы противника.

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Поражены четыре пункта управления ВСУ в районе города Херсон, населенных пунктов Харьковской и Днепропетровской области, а также 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах. Уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Уничтожены две артиллерийские системы М777, боевая машина системы залпового огня «HIMARS» производства США. Ликвидированы гаубицы Д-20 и Д-30. Сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины, два украинских вертолета Ми-8.

За сутки сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов, перехвачены четыре реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».