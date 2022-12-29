Уроженца Алтайского края в федеральном розыске задержали в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает «Патрульный Петербурга», 27 декабря возле дома на проспекте Энгельса задержали 24-летнего уроженца Алтайского края в федеральном розыске.

Молодой человек обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Следствие полагает, что в период с 30 марта 2021 года по 15 октября 2021 года ныне задержанный дважды крал ювелирные украшения из комнаты своей знакомой. Общая сумма ущерба составляет 260 тысяч рублей.

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05.10.2022 2971
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