Неизвестный обокрал трапезную при церкви в Вырице

По информации ivbg.ru, 29 декабря в полицию Гатчинского района обратилась старшая свечница церкви «Казанской иконы Божией матери» в Вырице. Из трапезной при храме в период с 01:00 до 08:30 были украдены деньги.
Злоумышленник разбил стеклянную дверь в здание трапезной, расположенной на территории церкви, и забрал пластиковую коробку с деньгами, стоявшую на столе.
Добычей злоумышленника стали 5000 рублей. По факту кражи заведено уголовное дело.
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05.02.2021 3304