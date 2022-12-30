Мокрый снег, гололед и до + 3°С: погода в Петербурге на 30 декабря

Синоптик рассказал, какой погоды ждать в Северной столице в предпоследний день 2022 года.

По данным синоптика Михаила Леуса, теплый циклон из региона 30 декабря никуда не уйдет. В городе и его окрестностях установится облачная погода. В течение дня пройдет снег, переходящий в мокрый. Возможны также и дожди и гололед на дорогах.

Подобная погода прогнозируется и в Ленинградской области.

Температура воздуха постепенно повысится до +1…+3°, по области ожидается −2…+3°. Ветер южный, юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы, — поделился специалист.

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