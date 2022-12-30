Слияние произойдет с 1 января 2023 года.

Две зоны парковки в Адмиралтейском районе Петербурга будут объединены в одну — сообщает Мойка78.

С 1 января 2023 года зоны 7807 и 7809, в Адмиралтейском и Сенном округе соответственно, будут объединены в одну.

Ранее выданные абонементы на парковку переоформлять не придется. Просто с нового года оплачивать стоянку автомобилистам придется в парковочной зоне 7808, которая будет действовать на оба административных округа.

Ранее стало известно, что в Петербурге закрыли 26 незаконных елочных базаров.