Жителей Соснового Бора приглашают 1 января на новогоднюю пробежку

Автор: Гузель Галимова
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Жителей Соснового Бора 1 января приглашают принять участие в традиционной новогодней пробежке.

Старт спортивного мероприятия 1 января в 12:00 от кофейни «Мой Сосновый Бор». Всех участников ждет веселая разминка, хороводы, а также новый маршрут и конкурсы. А тех, кто добежит до финиша, — самовар со вкусностями.

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30.12.2022 47
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