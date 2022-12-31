Жителей Соснового Бора приглашают 1 января на новогоднюю пробежку

Жителей Соснового Бора 1 января приглашают принять участие в традиционной новогодней пробежке.
Старт спортивного мероприятия 1 января в 12:00 от кофейни «Мой Сосновый Бор». Всех участников ждет веселая разминка, хороводы, а также новый маршрут и конкурсы. А тех, кто добежит до финиша, — самовар со вкусностями.
Вам будет интересно
В воскресенье, 1 января, вход для всех посетителей музея-заповедника «Парк Монрепо» в Выборге Ленобласти сделают бесплатным. В праздничные дни парк будет...
30.12.2022 47