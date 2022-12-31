Жителей Соснового Бора приглашают 1 января на новогоднюю пробежку

Жителей Соснового Бора 1 января приглашают принять участие в традиционной новогодней пробежке.

Старт спортивного мероприятия 1 января в 12:00 от кофейни «Мой Сосновый Бор». Всех участников ждет веселая разминка, хороводы, а также новый маршрут и конкурсы. А тех, кто добежит до финиша, — самовар со вкусностями.