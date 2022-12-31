На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 31 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 84, 57,тр.р 122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия;
- км 13 ограничение скорости движения в сторону Мурманска с 08:00 до 19:00, замена СБО.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 629,630,634,670,672,673 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 110,130,147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт а/б покрытия.
Вам будет интересно
Со следующего 2023 года в Ленобласти подорожают поездки по 35 автобусным маршрутам. В частности, дороже станут такие маршруты, как №181 «Новоселье...
30.12.2022 196
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин и уборка снежных валов автогрейдером;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков от снега и грязи;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка светоотражающих элементов;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка примыканий;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка примыканий, уборка снега у СБО.