В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

IVBGru продолжает вести рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герои сегодняшнего дня — cтарший лейтенант Борис Подполов и старший прапорщик Руслан Морковин.

В ходе специальной военной операции старший лейтенант Борис Подполов и старший прапорщик Руслан Морковин, действуя в составе медицинского взвода, выполняли задачи по оказанию экстренной, неотложной и плановой медицинской помощи военнослужащим российских подразделений.

Украинские националисты, стремясь вернуть контроль над населенным пунктом, атаковали позиции российской батальонной тактической группы, удерживающей оборону на заданном направлении. Наступление противника сопровождалось артиллерийскими, минометными обстрелами. Подполов и Морковин оперативно развернули мобильный медицинский пункт в заброшенном здании и приступили к оказанию медицинской помощи раненым товарищам.

Борис и Руслан, оказав первую помощь 10 военнослужащим, начали переноску раненых в хорошо замаскированный медицинский автомобиль «Урал» для их последующей эвакуации. Погрузив всех раненных, старший лейтенант Подполов и старший прапорщик Морковин поехали в медицинский отряд.

Продвигаясь по маршруту следования, медицинский автомобиль подвергся обстрелу со стороны вражеской диверсионно-разведывательной группы. Противник открыл огонь по кабине автомобиля. Не теряя самообладания и быстро сориентировавшись в ситуации, Борис и Кирилл покинули автомобиль и приступили к отражению нападения.

Старший лейтенант Подполов огнём из стрелкового оружия уничтожил четырех националистов, а старший прапорщик Морковин метким броском ручной гранаты уничтожил ещё пять человек личного состава противника. В ходе боя старший прапорщик Морковин получил огнестрельное ранение правой руки. Первая медицинская помощь была незамедлительно оказана старшим лейтенантом Подполовым. Понеся потери, группа противника вынуждена была отступить.

Убедившись, что жизням и здоровью раненных военнослужащих ничего не угрожает, старший лейтенант Подполов и старший прапорщик Морковин доставили раненых военнослужащих в метотряд.