Задержан мужчина, который дважды безуспешно пытался ограбить ломбард в Петербурге

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в разбойном нападения на ломбард на проспекте Науки.

Им оказался 27-летний нигде не работающий мужчина, ранее он был неоднократно судим. У него изъяли пластиковую игрушечную гранату. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Напомним, задержанный дважды пытался ограбить ломбард на проспекте Науки, но оба раза уходил с пустыми руками. В последний раз мужчина потребовал золота и денег, но сотрудница отказала, несмотря на угрозы взорвать гранату. Тогда грабитель начал рассказывать ей о мотивах своего поступка: на преступление он пошел ради больной мамы, которой диагностировали опухоль мозга. В итоге сотрудница начала плакать, и преступник попробовал ее успокоить.