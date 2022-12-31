75 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 75 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 31 декабря.

Бокситогорский район: Пикалёво (+1) .

Всеволожский район: Всеволожск (+2), Сертолово (+9), Романовка (+1), Дубровка (+1), Вирки (+1), Лепсари (+1), массив Рахья (+1), Пески (+1) .

Выборгский район: Выборг (+8), Рощино (+1), Советский (+1), Красносельское (+2), Токарево (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+2), Рождествено (+1), Дивенский (+1), Батово (+1), Коммунар (+1).

Киришский район: Кириши (+5), Будогощь (+1).

Кировский район: Кировск (+1), Синявино (+1), Назия (+1), Новая Малукса (+1), Павлово (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Гора-Валдай (+1) , Копорье (+1) .

Лужский район: Луга (+4).

Подпорожский район: Подпорожье (+2).

Приозерский район: Приозерск (+1), Петровское (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+6), Выскатка (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+7) .