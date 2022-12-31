75 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 75 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 31 декабря.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+2), Сертолово (+9), Романовка (+1), Дубровка (+1), Вирки (+1), Лепсари (+1), массив Рахья (+1), Пески (+1).
- Выборгский район: Выборг (+8), Рощино (+1), Советский (+1), Красносельское (+2), Токарево (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+2), Рождествено (+1), Дивенский (+1), Батово (+1), Коммунар (+1).
- Киришский район: Кириши (+5), Будогощь (+1).
- Кировский район: Кировск (+1), Синявино (+1), Назия (+1), Новая Малукса (+1), Павлово (+1), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Гора-Валдай (+1), Копорье (+1).
- Лужский район: Луга (+4).
- Подпорожский район: Подпорожье (+2).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Петровское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+6), Выскатка (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+7).
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31.12.2022 69