102 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 102 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 1 января.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+2).
- Волосовский район: Волосово (+1), п. Сельцо (+1).
- Волховский район: Волхов (+2), Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+9), Кудрово (+7), Сертолово (+19), Старая (+1), Романовка (+3), Бугры (+1), Юкки (+1), Дубровка (+1), Ненимяки (+1), Озерки (+1).
- Выборгский район: Выборг (+10), Ганино (+1), Лесогорский (+1), Лебяжье (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+4), Монделево (+1), Терволово (+1).
- Киришский район: Кириши (+9), Будогощь (+4).
- Кировский район: Кировск (+1).
- Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1).
- Лужский район: Луга (+1), Ретюнь (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Саперное (+1), Петяярви (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+3).
- Тихвинский район: Тихвин (+6).
- Тосненский район: Тосно (+1).
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01.01.2023 49