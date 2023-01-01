102 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 102 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 1 января.

Бокситогорский район: Пикалёво (+2) .

Волосовский район: Волосово (+1), п. Сельцо (+1) .

Волховский район: Волхов (+2) , Новая Ладога (+1) .

Всеволожский район: Всеволожск (+9), Кудрово (+7), Сертолово (+19), Старая (+1), Романовка (+3), Бугры (+1), Юкки (+1), Дубровка (+1), Ненимяки (+1) , Озерки (+1).

Выборгский район: Выборг (+10), Ганино (+1), Лесогорский (+1), Лебяжье (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+4), Монделево (+1), Терволово (+1).

Киришский район: Кириши (+9), Будогощь (+4).

Кировский район: Кировск (+1).

Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1).

Лужский район: Луга (+1), Ретюнь (+1).

Подпорожский район: Винницы (+1).

Приозерский район: Приозерск (+2), Саперное (+1) , Петяярви (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+3).

Тихвинский район: Тихвин (+6) .

Тосненский район: Тосно (+1).