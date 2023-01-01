Спасатели за час до Нового года нашли и вывели из леса у Шамокши заблудившегося мужчину

Вечером 31 декабря в лесу у деревни Шамокша в Лодейнопольском районе Ленобласти заблудился мужчина.

На его поиски отправились спасатели ПСО города Лодейное Поле. 65-летниего мужчину искали почти шесть часов. Спасатели обнаружили его и вывели из леса около 23 часов. Пострадавший был передан сотрудникам полиции, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.