Спасатели за час до Нового года нашли и вывели из леса у Шамокши заблудившегося мужчину

Автор: Гузель Галимова
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Вечером 31 декабря в лесу у деревни Шамокша в Лодейнопольском районе Ленобласти заблудился мужчина.

На его поиски отправились спасатели ПСО города Лодейное Поле. 65-летниего мужчину искали почти шесть часов. Спасатели обнаружили его и вывели из леса около 23 часов. Пострадавший был передан сотрудникам полиции,  сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

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Фото: t.me/acclenobl
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22.12.2022 128
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