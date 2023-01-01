Число невыездных из-за долгов россиян к 2023 году достигло рекордных 8 млн человек

К началу 2023 года число невыездных из-за долгов россиян выросло до рекордных показателей за последние 15 лет.
В пресс-службе Федеральной службы судебных приставов рассказали, что если в декабре 2021 года невыездными числились 4,6 миллиона человек, то сейчас в списках должников, которым временно запрещен выезд из страны, свыше 8 миллионов граждан России.
Чаще всего причиной для внесения в такой список становятся долги по кредитам, алиментам и платежам за жилищно-коммунальные услуги.
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