Понедельник для петербуржцев будет облачным и скользким

В городе на Неве не будет снега и сохранится гололед.
По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса в его телеграм-канале, в Петербурге ожидается теплая погода без осадков.
Температура воздуха в течение дня составит от -1 до +1 градуса. Ветер западных направлений подует со скоростью 5–10 метров в секунду.
Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за гололедицы.
Вам будет интересно
В течение дня обойдется без существенных осадков. По информации синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в...
02.01.2023 32