Понедельник для петербуржцев будет облачным и скользким

В городе на Неве не будет снега и сохранится гололед.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса в его телеграм-канале, в Петербурге ожидается теплая погода без осадков.

Температура воздуха в течение дня составит от -1 до +1 градуса. Ветер западных направлений подует со скоростью 5–10 метров в секунду.

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за гололедицы.