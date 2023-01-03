В Ленобласти возбудили уголовное дело после проверки аварийного состояния усадьбы Демидовых

Ситуацию взял на контроль Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин.
Камк сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области, средства на реставрацию усадьбы Демидовых выделили ещё в 2018 году. По итогу к работам до сих пор не приступили, а культурный объект продолжает разрушаться. В связи с этим было возбуждено уголовное дело предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).
Была организована процессуальная проверка, которую Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства.
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