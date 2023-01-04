Стало известно, когда по Петербургу ударят самые сильные морозы

Автор: Александр Селиванов
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Потепление начнётся только к середине следующей недели.

Как рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов, самый сильный мороз придёт в Петербург 7—9 января.

Отмечается, что температура наружного воздуха опустится в эти дни до -15…-20 градусов, а в окрестностях — ещё ниже.

Заметное потепление начнётся только к середине следующей недели.

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04.01.2023 17
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