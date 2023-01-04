В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у шести человек

Автор: Александр Селиванов
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Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 4 января.

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у шести человек.

За минувшие сутки в Ленобласти от коронавируса выздоровели 10 человек. Три жителя региона госпитализированы.

Отмечается, что за сутки ни один человек не скончался от болезни.

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