В Великобритании пациенты больницы по ошибке вместо поздравлений с Рождеством получили сообщения о том, что у них рак легких

Пациенты больницы Аскерн Медикал Практис около Донкастера в Великобритании вместо поздравлений с Рождеством получили от больницы сообщения, что они больны раком легких.

В числе этих пациентов был и 57-летний Крис Рид из деревни Нортон, графство Южный Йоркшир, который ожидал результата анализа на рак легких. Мужчина рассказал, что его возлюбленная расплакалась при виде данного сообщения. Он попытался дозвониться в больницу, но линия постоянно была занята.

Британец сам приехал к врачу и узнал, что сообщение было отправлено по ошибке, а результат его анализов отрицательный. Позднее больница разослала испуганным пациентам сообщение с извинениями и поздравлениями с Рождеством.