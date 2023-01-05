Вор украл рубли и доллары из спальни в Кировске

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 3 января полицией Кировского района заведено уголовное дело по статье о краже. Накануне Нового года к полицейским обратилась 50-летняя жительница Кировска.

В ее квартиру на улице Северной проник вор. Его добычей стали 50 тысяч рублей и $500. Наличные лежали в кошельке, а тот в шкатулке, стоящей на тумбочке в спальне.

Судя по следам, вор вскрыл замок входной двери.

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