По информации ivbg.ru, 3 января полицией Всеволожского района заведено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Подозреваемый – 33-летний житель поселка Бугры.

Поздно вечером 1 января он около 10 раз позвонил на телефон 112 и требовал, чтобы его «посадили в тюрьму». Ради этого грозил «заложить бомбу и кидаться на людей с ножом».

К мужчине оперативно прибыли полицейские и объяснили ему, что он ведет неподобающе. К несчастью для него, оказаться «в тюрьме» ему так и не удалось – дознаватель избрал мерой пресечения обязательство о явке.