В Минобороны РФ рассказали о подвиге рядового Василия Захарова

Рядовой Василий Захаров оказал медицинскую помощь товарищам, чем спас их жизни, несмотря на собственные ранения.

Василий Захаров в составе взвода оборонял занятые позиции и сдерживал наступление врага, превосходящего в силах. Под огнем гранатомета он сковал действия украинцев, нанеся им большой урон в живой силе. В ответ противник открыл артиллерийский огонь.

Несмотря на полученные тяжелые ранения, Василий Захаров смог выбраться из-под вражеского обстрела, а также эвакуировать пострадавших сослуживцев. Оказавшись вне зоны поражения, он оказал товарищам медицинскую помощь, чем спас их жизни.

Смелые и решительные действия, а также меткая стрельба рядового Захарова позволили остановить продвижение украинцев. После российские военные перешли в контрнаступление и взяли в плен шесть украинских военнослужащих. Последние во время допроса выдали ценную информацию о действующей в этом районе группе диверсантов.