Фотограф показал Мурино с высоты птичьего полета

Фотограф запечатлел яркие огни Мурино Всеволожского района с высоты 27 этажа 4 января 2023 года, опубликовав фотографию в своем telegram-канале.

Дороги и улицы освещают яркие они фонарей, вывесок и фар проезжающих машин. Из-за большой высоты кажется, что в городе находятся только дома, снег и ночной мороз. Людей на улицах не различить.