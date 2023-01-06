Фотограф показал Мурино с высоты птичьего полета

Фотограф запечатлел яркие огни Мурино Всеволожского района с высоты 27 этажа 4 января 2023 года, опубликовав фотографию в своем telegram-канале.
Дороги и улицы освещают яркие они фонарей, вывесок и фар проезжающих машин. Из-за большой высоты кажется, что в городе находятся только дома, снег и ночной мороз. Людей на улицах не различить.
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