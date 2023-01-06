Слесарь «Теплосети» попал в больницу после застолья с коллегой в Петербурге

По информации ivbg.ru, 47-летнего мастера ГУП «Теплосеть» задержали по подозрению в избиении коллеги во время распития спиртных напитков на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге.

На следующий день после совместного распития алкоголя – 5 января – 32-летнего слесаря обнаружили в служебном помещении другие работники предприятия. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, гематомы и кровоизлияние.

Подозреваемого оперативно задержали. Составлен протокол по статье о побоях. Решается вопрос об уголовном деле.