Слесарь «Теплосети» попал в больницу после застолья с коллегой в Петербурге

По информации ivbg.ru, 47-летнего мастера ГУП «Теплосеть» задержали по подозрению в избиении коллеги во время распития спиртных напитков на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге.
На следующий день после совместного распития алкоголя – 5 января – 32-летнего слесаря обнаружили в служебном помещении другие работники предприятия. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, гематомы и кровоизлияние.
Подозреваемого оперативно задержали. Составлен протокол по статье о побоях. Решается вопрос об уголовном деле.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 22 декабря в квартире дома на улице Машиностроителей в Тихвине найдено тело 43-летней женщины с отрубленной головой...
22.12.2022 1664