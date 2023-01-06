В Смольном признали, что новые остановки не защищают от непогоды

Как сообщают «Невские Новости», комитет по благоустройству Санкт-Петербурга отчитался об установке 317 павильонов ожидания пассажирского транспорта в конце 2022 года. В отчете присутствуют выводы о том, что установленные остановки бесполезны в непогоду.

Боковые стенки слишком короткие и не защищают от снега, дождя и ветра. Конструкцию разрабатывали комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) и Союз дизайнеров. Конструкцию критикуют горожане, теперь и сами чиновники признали ее минусы.

«Комитет по благоустройству прислушался к пожеланиям горожан и в декабре провел межведомственное совещание. По его результатам КГА и Союзу дизайнеров предложено доработать архитектурное решение и до середины 2023 года изменить конструкции павильонов, чтобы они эффективнее защищали от ветра и осадков. Для некоторых районов, возможно, будет найден вариант остановок закрытого типа — к сожалению, в центральных районах такие ставить запрещено. В свою очередь, комитетом по благоустройству принято решение в 2023 году, при условии технической возможности, ставить новые конструкции павильонов с более широкими боковыми стеклами», — говорится в сообщении комблага

Жители Санкт-Петербурга продолжают жаловаться из-за того, что в мороз они вынуждены ждать транспорт на некомфортных остановках.

«Эти конструкции неизвестно для чего и для кого. Наверное, для тех, кто никогда не пользуется общественным транспортом. Отвратительные конструкции: не укрыться ни от дождя, ни от ветра и скамейки очень низкие, всегда грязные и мокрые», — пишут петербуржцы под официальным постом комблага во «ВКонтакте»