Погода на Рождество в Ленобласти: 7 января ожидаются морозы до -30 °C

На территории Ленинградской области 7 января ожидается облачная с прояснениями и снегопадами погода, туман, изморозь и гололедица.

Температура воздуха ночью составит -22… -17 °C. На востоке местами возможны -30… -25 °C. На западе -15… -10 °C. Днем ожидается -19… -9 °C.

Ветер после заката переменный и до 1-5 м/с. После рассвета южных направлений и до 2-7 м/с.