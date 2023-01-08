Волна лжеминирований прокатилась по Петербургу на Рождество

Школа, станция метро и Летний сад оказались целью «террористов».

Как сообщает 78ru, в субботу, 7 января полицейским Северной столицы пришлось проводить проверку сразу по нескольким случаям заведомо ложных сообщений о минировании.

Утром в дежурную часть от заместителя директора школы № 617 Приморского района поступил звонок. На электронную почту учебного учреждения пришло сообщение о заминировании. Эвакуацию проводить не стали.

Также о неминуемом взрыве на станции метро «Международная», с неопределенного номера известил диспетчера службы «112», ранее судимый 49-летний мужчина.

И уже ближе к ночи от неизвестной женщины поступило сообщение о заминировании Летнего сада. Проверка не выявило никаких признаков реальной угрозы.

Ранее стало известно, что в Петербурге лжеминер угрожал взорвать метро.