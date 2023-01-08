В Петербурге автомобилисты не могли покинуть паркинг во время эвакуации

На Бухарестской улице в торговом центре «Континент» сработала сирена.

В торговом центре «Континент» на Бухарестской улице прошла эвакуация — об этом рассказывает редакция Мойки78. После того как сработала сирена, посетители стали покидать здание. Но ворота паркинга оказались заблокированы.

Один из очевидцев рассказал, что вместе с другими автомобилистами ему пришлось ждать, чтобы свободно выехать с территории ТЦ.

Инцидент произошел в воскресенье вечером.

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