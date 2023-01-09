Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

В понедельник глава региона поделился новыми фотографиями из Ленобласти.

Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Александр Дрозденко
— Большая стая лебедей-кликунов сменила зимовку в Западной Европе на протоку Вуоксы в Приозерске. Здесь птицы, проводящие лето в тундре, остаются на зиму уже более 10 лет. Лебеди-кликуны занесены в Красную книгу Ленобласти. Благодарю за фото Павла Глазкова, — написал Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Также губернатор Ленобласти пожелал жителям и гостям региона удачной недели и ярких впечатлений.

Вам будет интересно
Что такое китайский календарь и как он появился?
Восточный китайский календарь — это лунный календарь животных. Новый год по его исчислению наступает во второе новолуние после зимнего солнцестояния....
27.12.2018 84259
Автор