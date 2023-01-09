Александр Дрозденко традиционно пожелал жителям Ленобласти удачной недели

В понедельник глава региона поделился новыми фотографиями из Ленобласти.

— Большая стая лебедей-кликунов сменила зимовку в Западной Европе на протоку Вуоксы в Приозерске. Здесь птицы, проводящие лето в тундре, остаются на зиму уже более 10 лет. Лебеди-кликуны занесены в Красную книгу Ленобласти. Благодарю за фото Павла Глазкова, — написал Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.