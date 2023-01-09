В денежный оборот России выпустили триллион рублей: экономист рассказал, для чего это было сделано

По мнению специалиста, такая необходимость вызвана инфляционными процессами.

Банк России провел так называемую эмиссию — выпуск денег в обращение, увеличив денежную массу. По мнению экономиста Михаила Беляева, это было нужно, чтобы привести к соответствию количество денег и ценам на товары и услуги.

Увеличение денежной массы напрямую связано с инфляционными процессами. По состоянию на конец 2022 года инфляция в России составила 12%. Объем денег должен соответствовать объему товарных цен. Именно потому, что товары и услуги подорожали, Центробанк увеличил объем денежной массы. Если бы он, наоборот, выпустил больше денег, чем есть товаров, мы имели бы дело с классической монетарной инфляцией. Однако в данном случае увеличение денежной массы никаких негативных последствий не влечет, — рассказал эксперт «Московской газете».

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